صنداي تايمز: بريطانيا قد تحظر وضع شعارات القمار على القمصان الرياضية

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، أنه ربما يتم حظر وضع شعارات القمار على القمصان الرياضية، وهي خطوة من شأنها أن تؤثر على بطولات الدوري لأندية كرة القدم، والسنوكر ورمي السهام والملاكمة والرجبي، بدون الكشف عن مصدر المعلومات، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

ونقلت الصحيفة عن موظفين حكوميين قولهم لشخصيات بارزة في مجال الرياضة، إنه يتم دراسة تطبيق هذا الإجراء على رعاة شركات القمار.

وأضافت الصحيفة أن شركات القمار تقدم للدوري الممتاز وبطولة أندية كرة القدم حوالي 110 ملايين جنيه -150 مليون دولار- سنويا في رعاية الشعارات التي توضع على القمصان الرياضية.

وتقود وزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام البريطانية المراجعة بشأن القمار، التي ربما تستكمل مقترحات بشأن قوانين جديدة بحلول ديسمبر المقبل.