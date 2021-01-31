انخفض الاحتياطي العام للمملكة العربية السعودية، خلال العام الماضي، بنحو 9ر110 مليار ريال، ليصل إلى 7ر358 مليار ريال.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية، اليوم الأحد، أن الاحتياطي العام للمملكة سجل انخفاضا خلال ديسمبر الماضي بقيمة 7ر61 مليار ريال مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.

وكشفت البيانات ارتفاع الحساب الجاري للدولة خلال عام 2020 إلى نحو 87ر77 مليار ريال، بارتفاع قدره 25ر18 مليار ريال مقارنة بعام 2019.

وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.