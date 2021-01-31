أمير قطر يستقبل حميدتي لبحث تطورات اتفاق السلام والتوتر الحدودي مع إثيوبيا

استقبل تميم بن حمد أمير دولة قطر، اليوم، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، في الديوان الأميري بالدوحة، وذلك بحضور الفريق أول جمال عبد المجيد مدير جهاز المخابرات العامة، وعمر قمر الدين وزير الخارجية المُكلف.



وبحث اللقاء العلاقات سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة والمجالات، كما بحثا الجانبان تطورات الأوضاع في دولة السودان ومنطقة القرن الأفريقي، وتطرقت المباحثات إلى التطورات الإقليمية والدولية، لاسيما الوضع على الحدود "السودانية - الإثيوبية"، حيث أطلع "حميدتي" أمير دولة قطر على مراحل تنفيذ اتفاق السلام السوداني، مشيداً بجهود قطر في تحقيق السلام في السودان وخاصة في إقليم "دارفور".



من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، على عُمق العلاقات التي تربط بين الخرطوم والدوحة، مشيراً إلى أهمية التنسيق المشترك بينهما حول كافة القضايا في المحافل الإقليمية والدولية.



وكان "حميدتي" قد وصل إلى دولة قطر في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، أمس الأول، بناءً على دعوة من مبعوث وزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة وتسوية المنازعات، مطلق القحطاني، حيث تُعد الأولى من نوعها لمسؤول سوداني رفيع إلى "الدوحة" منذ سقوط نظام عمر البشير في إبريل عام 2019، كما تُعد أيضاً الزيارة الأولى إليها من مسئول سوداني، منذ المصالحة التي أبرمت بين دول الخليج مع دولة قطر خلال قمة مجلس التعاون الخليجي بمدينة "العُلا" بالمملكة العربية السعودية في يناير الجاري.