تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في بلجيكا بشدة

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شهد الاقتصاد البلجيكي زيادة فى الأنشطة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، وذلك للربع الثانى على التوالى ولكن وتيرة النمو تباطأت بشكل حاد.

ووفقا لمعلومات من وكالة "د.ب.أ- أيه إف إكس" الاقتصادية أظهرت أرقام أولية من البنك الوطني البلجيكي أمس الجمعة أن الاقتصاد انكمش طوال العام بعد أن أثرت عليه جائحة فيروس كورونا.

ونما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2ر0 % مقارنة بالربع الثالث، عندما ارتفع الإنتاج بنسبة 6ر11 % بعد التراجع الناجم عن كوفيد- 19 في الربعين السابقين.

وانكمش الاقتصاد بنسبة 4ر3 % و 8ر11 % في الربعين الأول والثاني على التوالي.

وانخفض إجمالي الناتج المحلي على أساس سنوي بنسبة 8ر4 % في الربع الرابع بعد انخفاض بنسبة 3ر4 % في الربع الثالث.