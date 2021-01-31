«أنتك للنقل البحرى» توقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لتطوير أحد الموانئ

وقعت مجموعة «أنتك للنقل البحرى» مذكرة تفاهم مع شركة تشايناهابور الصينية بهدف تنفيذ عمليات تطوير بأحد الموانئ المحلية ــ تبعا لتصريحات الدكتور سيد ميهوب رئيس المجموعة.

قال رئيس المجموعة لـ «مال وأعمال ــ الشروق» إنه تم الاتفاق مع الشركة الصينية على تطوير أحد الموانئ المحلية حيث تقوم الشركة الصينية بتعميق أرصفة الميناء بفضل امتلاكها ماكينات عملاقة تعمل على تنفيذ ذلك.

وتمكنت الشركة الصينية حسب ميهوب من تنفيذ مشروعات تطوير للموانئ على مستوى العالم مما دفع المجموعة للتعاقد معها، لتطوير أرصفة الميناء بهدف التمكن من استقبال السفن ذات الأعماق الكبيرة.

وكذلك سيتم تطوير صالات السفر والوصول بداخل الميناء ضمن خطة المجموعة لتحسين الخدمات التى سيتم تقديمها للركاب الراغبين فى استخدام الميناء.

وتستهدف المجموعة شراء 8 مراكب كبيرة بهدف العمل على الخط الملاحى خلال العام الجارى بهدف نقل الركاب والبضائع.

وتوقع تشغيل 2 مركب منهم خلال شهر أبريل المقبل بغرض نقل الركاب والبضائع بداخل ذلك الميناء.

وتمتلك المجموعة 5 شركات صينية تعمل بخدمات النقل البحرى ستعمل بداخل المشروع.