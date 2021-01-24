الشرطة تغلق وسط موسكو لتغيير المتظاهرين مكان تجمعهم

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أغلقت الشرطة وسط العاصمة الروسية، موسكو بشكل فعال، فيما تستعد المدينة لاحتجاجات جديدة مناهضة للحكومة.

وتستخدم الشرطة التي تحمل معدات مكافحة الشغب، السياج لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مكان اجتماع مقرر، يعقد بالقرب من المركز الرئيسي لجهاز الأمن الإتحادي الروسي "إف.إس.بي" طبقا لمراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في الموقع.

ودفعت إجراءات الشرطة المنظمين لتوجيه أنصارهم لنقاط تجمع جديدة. واحتشد المئات بالفعل في واحدة منها، وهي محطة مترو أنفاق "كراسني فوروتا".

وتحتشد قوات الأمن أيضا في الموقع وتم اعتقال حوالي 30 شخصا حتى الآن، طبقا لنشطاء حقوقيين.