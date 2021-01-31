أشادت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب - كارنباور، باستئناف المباحثات بين تركيا واليونان قبل زيارة نظيرها التركي خلوصي آكار.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع اليوم الأحد لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إنه من المتوقع أن يصل الوزير التركي إلى برلين لإجراء مباحثات عمل بعد غد الثلاثاء.

وقالت كرامب-كارنباور بالنظر إلى اللقاء: "آمل أن تستفيد كل الأطراف من فرصة الحوار من أجل التوصل لحل للقضايا المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط".

وأضافت الوزيرة الألمانية، أن تركيا تعد شريكا مهما وقيما بحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقالت: "نعتزم خلال المباحثات تبادل الرأي حول مواقفنا تجاه موضوعات مشتركة".

يذكر أن وزيرة الدفاع الألمانية أدارت قبل أيام مباحثات مع نظيريها القبرصي واليوناني.

وتشهد منطقة شرق البحر المتوسط اضطرابات، بعدما تصاعدت مطالب تركيا بثروات طبيعية.

وكانت العلاقات بين ألمانيا والحكومة التركية تحت قيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شهدت خلافات بصورة متجددة خلال الأعوام الماضية، وحدثت مؤخرا في نوفمبر من العام الماضي اضطرابات أيضا.

يذكر أن وزيرة الدفاع الألمانية دافعت عن تفتيش الجيش الألماني لسفينة شحن تركية في إطار مهمة الاتحاد الأوروبي ضد تهريب أسلحة إلى ليبيا، وقالت: "فعلوا ذلك في إطار ما تطلبه منهم المهمة الأوروبية "إيريني‘".

وفي المقابل، أكد آكار أن بلاده تعتبر هذا الإجراء غير قانوني. ونشب الخلاف بسبب مهمة بعثة "إيريني"، التي من شأنها أن توقف شحنات الأسلحة إلى ليبيا، البلد الذي يخوض حربًا أهلية.