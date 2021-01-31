 «التنسيق الحضاري» ينهي أعمال «حكاية شارع» بالقاهرة التاريخية - بوابة الشروق
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«التنسيق الحضاري» ينهي أعمال «حكاية شارع» بالقاهرة التاريخية

شيماء شناوي
نشر في: الأحد 31 يناير 2021 - 6:50 ص | آخر تحديث: الأحد 31 يناير 2021 - 6:50 ص
انتهى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعده، من تنفيذ أعمال مشروع حكاية شارع بالقاهرة التاريخية، والتى شهدت تنفيذ المشروع بعدد ١٠ لوحات لأهم شوارع المناطق التراثية بالقاهرة التاريخية.

وشملت اللوحات شوارع المعز، الغورية، أمير الجيوش، درب قرمز، الخرنفش، بيت القاضي، خان الخليلي، جوهر القائد، الدرب الأصفر، محمد عبده.

وتم تركيب اللوحات تحت إشراف فريق عمل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وذلك بحضور الدكتور جمال مصطفى نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

جدير بالذكر أن مشروع حكاية شارع قد تم تنفيذه بعدد ١١٠ شارع بشوارع القاهرة الخديوية والزمالك وجاردن سيتي ومصر الجديدة، وتستهدف المرحلة الثالثة للمشروع تنفيذ عدد ٥٠ لوحة لحكاية شارع بمدينة الإسكندرية.

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