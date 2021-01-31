رويترز: القوات الأجنبية ستبقى في أفغانستان لما بعد مايو

قال 4 مسؤولين في حلف شمال الأطلسي، إن القوات الدولية تعتزم البقاء في أفغانستان لما بعد الموعد النهائي في مايو، المحدد في اتفاق حركة طالبان مع الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها تصعيد التوتر مع حركة طالبان التي تطالب بانسحاب كامل.

وقال أحد المسؤولين لرويترز: ”لن يكون هناك انسحاب كامل للحلفاء بحلول نهاية أبريل“.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر: ”لم يتم الوفاء بالشروط… وفي وجود الإدارة الأمريكية الجديدة ستكون هناك تعديلات في السياسة، ستجري معالجة الميل للانسحاب المتسرع الذي كان سائدا ويمكن أن نشهد إستراتيجية خروج محسوبة بدرجة أكبر“.

وقالت مصادر الحلف، يجري الآن بحث التخطيط لما سيحدث بعد أبريل وسيكون ذلك موضوعا رئيسا في اجتماع لحلف شمال الأطلسي في شباط فبراير.

ويقول دبلوماسيون وخبراء إن موقف الحلف يزداد أهمية بعد تهميش ترامب له.

وبدأت محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، في سبتمبر، في الدوحة لكن ظل العنف مرتفعا.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد وقعت اتفاقا مع طالبان في أوائل العام الماضي يدعو لانسحاب جميع القوات الأجنبية بحلول مايو مقابل التزام طالبان بضمانات أمنية.