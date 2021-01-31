 ميار شريف تخسر أولى مبارياتها في بطولة يارافالي للتنس - بوابة الشروق
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ميار شريف تخسر أولى مبارياتها في بطولة يارافالي للتنس

الشروق
نشر في: الأحد 31 يناير 2021 - 2:10 م | آخر تحديث: الأحد 31 يناير 2021 - 2:10 م

خسرت ميار شريف، نجمة التنس المصرية، مباراتها في دور الـ64 ببطولة يارا فالي للتنس في أستراليا أمام الصربية نينا ستوجانوفيتش المصنفة رقم 100 عالميا، والتي خاضتها استعدادا للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربعة الكبرى «جراند سلام»، التي تنطلق 8 فبراير المقبل، وتفوقت نينا ستويانوفيتش، على ميار شريف، بمجموعتين دون مقابل.

وهزمت ستوجانوفيتش، ميار شريف بنتيجة 2-0 (6-3 ، 6-2) في الدور الأول من منافسات البطولة.

وتقام بطولة يارا فالي في ملبورن بارك في الفترة من 31 يناير و6 فبراير بجوائز مالية إجمالية تتجاوز 442 ألف دولار وبمشاركة كبار اللاعبين مثل المصنفة الأول عالميًا آشلي بارتي، صوفيا كينين، كارولينا بليسكوفا، بيترا كفيتوفا وسيرينا ويليامز في الدور الأول.

واحتاجت لاعبة التنس الصربية، ساعة وخمس دقائق فقط، لتتفوق على ميار شريف، وجاءت نتائج المجموعات «6-3، 6-2».


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