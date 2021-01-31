تواصل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي، غدا الاثنين، نظر ثالث جلسات القضية رقم 22876، والمقيدة برقم كلي 2040 جنايات ثانٍ المنتزه، والتي يحاكم فيها «إبراهيم.ق»، 35 عاما، ميكانيكي؛ لاتهامه بقتل «سامية.ح»، 60 عاما، والملُقبة إعلاميا بـ«سيدة الإسكندرية»، حرقا، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وكانت المحكمة أجلت نظر القضية مطلع الشهر الجاري، لسماع مرافعة المحامي المنتدب، من جانب المحكمة، بعدما أبدى محامي المتهم، إعتراضه لعدم تنفيذ طلب ردها، خاصة عضو اليسار، بجانب ما وصفه بتجاهل ما لحق بذلك من طلب احتياطية في موضوع الدعوة، قائلا: «الطلب الأصلي كان له أسباب جوهرية»، ملوحًا بأنه لن يترافع في القضية سوى بعد الإستجابة لطلباته، فأمر رئيس المحكمة بندب محامٍ أخر بواستطها.

وكانت الجلسة الماضية، التي عقدت في القاعة رقم 24 بدأت بعضوية المستشارين: عبدالعظيم صادق، ومحمد فؤاد، وسكرتيرا الجنايات، خميس قمر، وإيهاب النادي، حيث تواجد المتهم برداء الحبس الاحتياطي، ذا اللون الأبيض، وحالق الرأس، في حضور ذويه، وأسرة المجني عليها، وسط حراسة أمنية مشددة.

وبمجرد بدء الجلسة، طالب محامي المتهم، بإثبات التعدي عليه من جانب النجل الأكبر للمجني عليها، خلال الجلسة الأولى، كما طالب برد عضو اليسار لهيئة المحكمة، بجانب عرض المتهم على لجنة ثلاثية بمستشفى المعمورة للأمراض العصبية، حيث أنه يعاني من مرض نفسي، يعصف بإرادته، وكذلك إجراء تحليل شامل له، لبيان عن ما إذا كان في تاريخ سابق ولاحق على الواقعة كان قد يحمل بجسده ثمة مواد لا يستطيع السيطره على إرادته بسببها.

كما طالب باستدعاء الطبيب الشرعي الذي تولى فحص الواقعة، لسؤاله في أمور جوهرية، كان قد تغاضى عن إثباتها بسبب سرعة الإجراءات، واستدعاء الطبيب المسئول عن العناية المركزة وقت دخول المجني عليها إلى المستشفى، وضم أوراق العلاج الخاص بها وساعة دخولها وخروجها من العناية المركزة، واستدعاء الضباط رئيس نقطة المندره، ومُحرر محضر التحريات لسؤالهم في أمور جوهرية، وخاصة أن المتهم لم يوقع على محضر جمع الاستدلالات.

كما طالب المتهم باستدعاء شاهدي الإثبات «أحمد.ع.أ»، و«سيد.ع.م»، لسؤالهم أمام المحكمة، واستدعاء «رامي.ط» صديق المتهم، لسؤاله عن الواقعة، ومدى علاقته بها، وسماع شهود النفي وهما: «حسام الدين.ع»، و«سمير.أ»، حيث أنهما كانا أخر من إلتقيا بالمتهم، مؤكدًا أن هذه الطلبات لها أهمية قصوى لدفوعه.

وفي المُقابل طالب رئيس هيئة المدعين بالحق المدني، وعدد من المحامين المتضامنين مع المجني عليها؛ بضم قضية السرقة، إلى قضية القتل، والمتهم فيها 2 أخرين، وتطبيق القصاص الشرعي العادل بالإعدام شنقا للمتهم، كون الجريمة واضحة المعالم وثابتة بالصوت والصورة، موضحًا أن القصد الجنائي واضح، وهو نية إزهاق الروح، وهو ما أقر به المتهم، وأظهرته كاميرات المراقبة الموجودة بجوار محطة البنزين، وشارع أحمد تيسير، في منطقة العصافرة بحري.

وكانت الدائرة رقم 3 مدني بمحكمة استئناف الإسكندرية، برئاسة المستشار رفعت صقر، وعضوية المستشارين: حسن جيره، وعادل شرباش، وسكرتارية، أحمد عبداللطيف، رفضت طلب رد هيئة المحكمة، الذي تقدم به المتهم، وقضت بالإبقاء عليها، ومصادرة مبلغ الكفالة وقدره 300 جنيه، وتغريمه 4 ألاف جنيه، وذلك في القضية رقم 28 لسنة 76 قضائية.

وبررَ محامي المتهم طلب رد هيئة المحكمة، خلال أول جلسة «إجرائية»، قبل شهر؛ بوجود صلة معرفة بين رئيس المحكمة، ونجل المجني عليها الأكبر، زاعمًا بتواتر معلومات بأن المحكمة ستقضى على المتهم من الجلسة الأولى بإحالته للمفتى، وطلب التأجيل لاتخاذ إجراءات رد تتناسب مع الواقعة التي أحيلت للمحكمة في عجالة، دون التمكن من نظر أوراقها، وفقا لتعبيره - أن ذاك.

وكانت النيابة العامة، قررت إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، بعد 7 أيام فقط من ارتكاب الواقعة؛ لاتهامه بتبييت النية وعقد العزم على قتل السيدة انتقاما منها لاتهامها إياه وشركائه بسرقة منقولات من جيرانها، حيث أحضر «بنزين»، وقداحة، واقتحم مسكنها، الكائن في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، وما إن ظفر بها حتى سكب عليها البنزين، وسحبها عنوة إلى خارج الشقة، ثم أشعل النار فيها أمام حفيديها، محدثا بها حروقا بنسبة 75% أودت بحياتها.