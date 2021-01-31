 صلاح يبدع ويقود ليفربول للفوز بثلاثية على وست هام بالبريميرليج - بوابة الشروق
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صلاح يبدع ويقود ليفربول للفوز بثلاثية على وست هام بالبريميرليج

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 31 يناير 2021 - 8:22 م | آخر تحديث: الأحد 31 يناير 2021 - 8:22 م

قاد محمد صلاح نجم ليفربول، فريقه للفوز على وست هام ( 3 – 1)، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 21 من الدوري الإنجليزي.


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