صلاح يبدع ويقود ليفربول للفوز بثلاثية على وست هام بالبريميرليج

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قاد محمد صلاح نجم ليفربول، فريقه للفوز على وست هام ( 3 – 1)، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 21 من الدوري الإنجليزي.