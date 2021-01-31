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بريطانيا تقوم بتلقيح ما يقرب من 600 ألف شخص في يوم واحد

التطعيم ضد الكورونا - ارشيفية
التطعيم ضد الكورونا - ارشيفية
لندن - (د ب أ)
نشر في: الأحد 31 يناير 2021 - 9:34 م | آخر تحديث: الأحد 31 يناير 2021 - 9:34 م
تمكنت المملكة المتحدة من تطعيم أعداد قياسية من السكان، فى الوقت الذى يحرز فيه برنامج التطعيم ضد الفيروس تقدمًا بطيئًا في دول الاتحاد الأوروبي.

وتشير الإحصاءات الحكومية البريطانية إلى أنه جرى أمس السبت وحده تطعيم ما يقرب من ستمائة ألف شخص فى البلاد.

وارتفع عدد التطعيمات الأولى وهى الجرعة الأولى من اللقاح فى بريطانيا الآن إلى ما يقرب من 9 ملايين.

ومع ذلك، تلقى حوالي 490 ألف شخص فقط الجرعة الثانية.

وتريد الحكومة البريطانية بحلول منتصف فبراير إتاحة التطعيم لجميع الـ15 مليون شخص الذين يمثلون الفئات الأكثر ضعفا وعرضة للإصابة بالمرض.

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