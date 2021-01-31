مارتا ستينيفي زعيما جديدا لحزب الخضر السويدي

اختار حزب الخضر السويدي مارتا شتنيفي، زعيمًا جديدًا له، بعد اجتماع خاص اليوم الأحد، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن تكون إحدى مهام مارتا الرئيسية هو اجتذاب المزيد من الناخبين قبل إجراء الانتخابات السويدية لعام 2022، حيث تشير أحدث استطلاعات للرأي إلى أن الحزب معرض لخطر الانزلاق إلى ما دون عتبة 4 بالمئة للتمثيل في البرلمان.

وفي استطلاع نشرته الإذاعة الوطنية السويدية يوم السبت، قال 3.8 بالمئة فقط من المشاركين إنهم سيصوتون لصالح حزب الخضر.

وعلقت على ذلك، مارتا شتنيفى في كلمة لها بعد التصويت إنه "لا يكفي"، وقالت إنه "لا يمكننا تغيير العالم بالسرعة المطلوبة ما لم نتمكن من الحصول على المزيد من المؤيدين".

وتتولى شتنيفي منصب أمين الحزب منذ مايو عام 2019، وكانت الخيار المفضل للجنة الترشيح، وهي لها خلفية سياسية محلية بمسقط رأسها مدينة مالمو.