سابك السعودية تخالف التوقعات وتحقق أرباحا في 2020

تمكنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، من تحقيق أرباح خلال عام 2020، بعد تحسن الأعمال في الربع الأخير من العام، لتخالف بذلك تقديرات المحللين الذين توقعوا أن تسجل خسائر للعام ككل.

وحققت الشركة أرباحا بلغت 40 مليون ريال (10.7 مليون دولار) العام الماضي، مقابل 5.2 مليار ريال في عام 2019.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن المحللين كانوا يتوقعون أن تتكبد الشركة خسائر بنحو 300 مليون ريال، بعدما تسببت جائحة كورونا في تراجع الطلب على المنتجات الكيماوية.

وحققت الشركة أرباحا فصلية في الربع الرابع من 2020 بلغت 2.2 مليار ريال، وهو ما يعادل أكثر من ضعف الأرباح المسجلة في الربع الثالث.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد، أن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الرابع يعود للزيادة في الكميات المباعة وانخفاض في متوسط تكلفة المبيعات، بالإضافة إلى عكس مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية.