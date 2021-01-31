يركز أدمندو ستانلي الصياد الثلاثيني جيدًا في تلاوة صلواته قبيل النزول للمياه في رحلة غوص لعمق 150 قدمًا بدون أي معدات متطورة عدا عن خرطوم ومضخة هواء معلقة في قارب، متمنيًا أن لا ينثقب الخرطوم أو تنسد المضخة أو يختل إدراكه للوقت تحت المياه فيصاب بتخفيف الضغط ثانية ويتعرض للشلل الذي شفي منه منذ عام.

ويقول ستانلى لصحيفة "نيو يورك تايمز" الأمريكية، إن زوجته تتوسل إليه كل يوم لترك ذلك العمل، إلا أن الحقيقة أنه ليس لديه بديل لانعدام فرص العمل بمدينته بورتوريكا بيساوس.

وأكدت لندا زوجة ستانلي، التي توفي شقيقها وقريب لها في رحلات غوص، أنها تتمنى أن يكف زوجها عن ذلك العمل ولكنها بحاجة لإطعام أبنائها.

ويوضح كليفيرد بايندر صياد القشريات ذو الـ68 عامًا أنه منذ عقود كان الصيد سهلًا عن طريق الغوص الحر بضعة أمتار فقط لاستخراج القشريات وبيعها بأسعار جيدة إلا أن انخفاض أعداد الصيد قرب الشواطئ نتيجة الإفراط في صيدها دفع الصيادين للغوص في المياه العميقة بدون معدات متخصصة ما يعرضهم للأذى.

وذكر اتحاد صيادو القشريات ببورتوريكا، أنه قضى العشرات وأصيب المئات من الصيادين بالشلل؛ لأسباب متنوعة خلال الأعوام الماضية.

ويتابع ستانلي، أنه منذ 3 أعوام حين كان يغوص بعمق 150 قدما تعطلت مضخة الهواء على القارب ما جعله يصعد سريعًا للسطح ما أصابه بتخفيف الضغط ليعجز عن الحركة وبسبب البعد عن الشاطئ احتاج 8 ساعات للوصول للمستشفى وكانت النتيجة إصابته بشلل ظل يتعافى منه عامًا كاملًا، وبمجرد شفائه لم يجد بديلًا عن العودة للغوص.

ويضيف ستانلي، أن ظهره وقلبه يؤلمانه بشدة أثناء الغوص، كما حذره طبيبه من ارفاع احتمال موته حال تعرضه لتخفيف الضغط مجددًا.

ويقول رينفيرد بيسانو عميد كلية القانون بجامعة بلو فيلد، إنه رغم صدور قانون في نيكاراجوا عام 2007 بمنع الصيد بالغوص إلا أن الفساد بين المسؤولين المستفيدين من عوائد الغوص عطلوا تنفيذ القانون لـ14 عام مضوا.

ويختتم بايندر، أن معداته المتطورة لم تغني عنه شيئا حين ضرب اعصارين البلاد خلال الأشهر الماضية ليخسر معدات ثمنها 50 ألف دولار ليفهم جيدًا أن لا مصير لصيادي القشريات في بورتوريكا سو الموت في الغوص أو الموت جوعا.