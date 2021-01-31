 وزير النقل: قطاع الطرق شهد تطورا كبيرا ومصر قفزت 90 مركزا في التنافسية العالمية - بوابة الشروق
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وزير النقل: قطاع الطرق شهد تطورا كبيرا ومصر قفزت 90 مركزا في التنافسية العالمية

أحمد عويس
نشر في: الأحد 31 يناير 2021 - 12:36 م | آخر تحديث: الأحد 31 يناير 2021 - 12:36 م

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن وزارته تقوم بخطة متكاملة لتحقيق التنمية في كافة القطاعات وإنشاء محاور على نهر النيل من خلال منظور تنموي متكامل وربط المناطق الحضارية بالمناطق الإنتاجية.

وأكد وزير النقل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن خطة الوزارة تقوم على ضمان تعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة وتخطيط وتمهيد الطرق لشاحنات النقل الثقيل واتخاذ إجراءات لتجنب حوادث الطرق.

وأضاف الوزير، أن قطاع الطرق والكباري شهد تطورا مكن مصر من تحقيق مركز في التنافسية العالمية فقد قفزت مصر 90 مركزا خلال عام 2019-2020.


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