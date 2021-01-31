قالت النائبة شيماء حلاوة، عضوة مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب الإحاطة حول مشروع العجلة الدوارة وعين القاهرة لعدم توافر دراسات مطروحة عنه.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أنها تقدم بسؤال أيضًا لمعرفة تفاصيل أكثر عن المشروع، ذاكرة أنها تقدمت بطلب الإجاطة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وأشارت إلى ضرورة الحوار المجتمعي قبل الإقدام على مثل هذه المشروعات، لافتة إلى دور النواب في البرلمان في تحقيق الإتصال بين المجتمع والجهات التنفيذية.

وعقدت في وقت سابق، شركة هاواي للسياحة والاستثمار، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والسياحي، مؤتمرًا صحفيًا بحديقة المسلة بالزمالك، للإعلان رسميا عن تدشين مشروع «عين القاهرة Cairo Eye» المقام في منطقة الزمالك وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور عبد الرحمن سعيد، رئيس الأمانة الفنية لتنظيم التصرف في أصول الدولة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين الحكوميين وشركاء المشروع.

