بريطانيا تدشن برنامج تأشيرات لمواطني هونج كونج لحصولهم على المواطنة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تبدأ بريطانيا اليوم الأحد قبول الطلبات المقدمة من مواطني هونج كونج للحصول على تأشيرة تتيح مسارا سريعا للحصول على المواطنة.

ويحق لسكان هونج كونج الحاصلين على وضعية "الرعايا البريطانيين في ما وراء البحار"، وأفراد أسرهم القريبين التقدم بطلبات للحصول على التأشيرة، والتي ستسمح لهم التقدم بطلب التوطين بعد خمس سنوات ومن ثم الحصول على المواطنة بعد ذلك بعام.

ويتمتع أكثر من 400 ألف من سكان هونج كونج بهذه الوضعية حاليا.

وأعلنت بريطانيا أول أمس الجمعة، أنها ستقبل الطلبات بداية من اليوم الأحد، وتتوقع تلقي أكثر من 300 ألف طلب خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، إن البرنامج يأتي تقديرا "للعلاقات العميقة من التاريخ والصداقة" مع هونج كونج، المستعمرة البريطانية السابقة.

وتنتقد بكين البرنامج، وتؤكد أنه ينتهك سيادة الصين ويمثل تدخلا في الشؤون الداخلية للصين وهونج كونج.

وعادت هونج كونج إلى السيادة الصينية عام 1997.

ويضمن إعلان صيني بريطاني مشترك حقوق وحريات الذين يعيشون في المنطقة حتى عام 2047.