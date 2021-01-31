ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، بنسبة 5ر0% حتى الساعة 07:25 صباح اليوم الأحد بتوقيت نيويورك مقارنة بالوقت ذاته أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1ر26 مليون حالة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أقل من متوسط ​​الزيادة خلال الأسبوع الماضي التي بلغت 6ر0%.

وذكرت البيانات، أن ولاية كاليفورنيا سجلت أكبر عدد من الحالات المؤكدة، والذي بلغ إجمالي 31ر3 مليون حالة، بزيادة بنسبة 5ر0% عن الوقت نفسه من اليوم السابق.

كما شهدت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات تم الإبلاغ عنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث توفى 464 شخصا.