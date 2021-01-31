مسافرون تطالب بحزمة إجراءات للتغلب على معوقات السياحة في جنوب سيناء

قال الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالسياحة في ظل جائحة كورونا من خلال توفير تمويل بفائدة بسيطة وكذلك تأجيل بعض المستحقات الحكومية وإلغاء بعضها، لكن جائحة كورونا أدت إلى توقف السياحة بشكل شبه تام ولديها معاناة كبيرة جراء كورونا.

وأشار عبداللطيف، في تصريحات صحفية، إلى أن محافظة جنوب سيناء وشرم الشيخ بشكل عام تعرضت لأزمة كبيرة لأنها بالأساس قائمة على النشاط السياحي وتحتاج إلى عدد من الحلول المهمة والعاجلة لتنمية ومساندة السياحة هناك، تتضمن حل أزمة الديون المتراكمة على المستثمرين وتيسيرات في تفعيل رحلات الطيران إلى مطار طابا، وتشغيل مطار سانت كاترين.

وتابع: بالإضافة إلى مزيد من رفع الخدمات الطبية والترفيهية، وتطوير الطرق الداخلية بالمحافظة، وتيسير حركة سير السيارات بالطرق، مع وجود رقابة صارمة قبل دخول المدينة وتقنين أوضاع المخيمات، وكذلك إعفاء القطاع السياحي من الضرائب بمختلف أنواعها لمدة 6 شهور، وإيجاد صيغة تفاهم مع البيئة لحل أزمة استغلال الشواطئ وما يتم دفعه من رسوم، وعدم تقييد الفنادق السياحية في استغلال شواطئها إلا في حالة وجود خطر حقيقي على الحياة البحرية، وكذلك لابد من حل مشاكل التأمينات.

ولفت إلى ضرورة إيجاد حل للمشروعات السياحية المتعثرة التي تتزايد في ظل توقف السياحة والتواصل مع البنوك لإيجاد صيغة تفاهم واضحة ومساعدة الدولة لاسترداد مستحقات الفنادق والقرى السياحية لدى منظمي الرحلات بالخارج.

وأكد ضرورة طرح باقة وبرامج سياحية خاصة بسيناء بالتعاون بين الفنادق وشركات السياحة وشركات النقل السياحي والطيران، تشمل إعداد برنامج سياحي متميز يشمل الانتقالات والإقامة معا وتنظيم برامج سياحية لمدن سانت كاترين وشرم الشيخ وطابا ودهب ونويبع، مثل قطار الشباب من خلال الانتقال بالأتوبيسات السياحية، ولتكن مبادرة "أتوبيسات الشباب" وإعداد برامج سياحية بأسعار مناسبة للرحلات السياحية.

ودعا جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات الخاصة من خلال نقاباتهم العامة والغرف التجارية والصناعية وجميع النوادي الاجتماعية، إلى تنظيم رحلات سياحية لجميع المدن السياحية بما فيها شرم الشيخ، وبذلك تكون كل هذه الجهات قد قامت بدورها في تنشيط السياحة الداخلية، ويتم أيضا تخفيف العبء عن كاهل قطاع السياحة المكبل بالأعباء المالية الكثيرة.