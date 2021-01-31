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الاتحاد الإفريقي يتلقى 12 مليون دولار للتوسع في اختبارات كورونا

اختبارات الكورونا - ارشيفية
اختبارات الكورونا - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الأحد 31 يناير 2021 - 6:25 م | آخر تحديث: الأحد 31 يناير 2021 - 6:25 م
أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم الأحد، تلقيه منحة قيمتها 12 مليون دولار من مؤسسة (روكفيلر)، لدعم جهود المراكز الطبية المتخصصة التابعة للاتحاد، في خطوة للإسهام في التوسع في إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح الاتحاد، في بيان، أن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سوف تأخذ على عاتقها المساعدة في توسيع التغطية الجغرافية للاختبارات وتعزيز تتبع جهات الاتصال بشأن الوضع الوبائي لجائحة كورونا في إفريقيا.

وقال رئيس مؤسسة (روكفيلر) راجيف جيه شاه إن "الوصول العادل إلى الاختبار والتعقب ضروري لتحديد فاشيات (كوفيد-19) والاستجابة لها بسرعة حتى يتوفر اللقاح على نطاق واسع للجميع.. مازال الكثير من الناس غير قادرين على الوصول إلى الأدوات التي يحتاجونها للحفاظ على أنفسهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم في صحة وأمان".

يذكر أن (المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها) يدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما يسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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