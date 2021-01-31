وزير التعليم: وضع قواعد جديدة لتسهيل حصول المعلمين على مستحقاتهم من مجموعات التقوية

وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين، خطابًا لرئيس الوزراء ووزير التعليم، يطلب فيه تعديل القرارات المنظمة للمجموعات المدرسية بما يضمن للمعلم الحصول على مستحقاته المالية من المجموعات أولًا بأول دون تأخير، وذلك من خلال عدم دخول قيمة المجموعات المدرسية في الحساب الموحد، وأن يكون هناك مخرجًا قانونيًا مناسبًا يتيح للمعلم أن يحصل على مستحقاته من المجموعات المدرسية مباشرة، وكذلك تحصل إدارة المدرسة على النسبة المستحقة لها مباشرة بعيدًا عن الإجراءات الطويلة للحساب الموحد.

ورد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على خطاب نقيب المعلمين، إن الوزارة شكلت لجنة لوضع القواعد المالية، وتحديد نسب كل من المعلم، والإدارة التعليمية، والمديرية، والمدرسة من قيمة المجموعات الدراسية، وكذلك قيمة النسب المستحقة لكل من نقابة المعلمين وصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، بالإضافة إلى مقترح مخاطبة وزارة المالية لإيداع حصيلة المجموعات المدرسية بحساب الدائنون بالوحدة الحسابية المركزية بالإدارة التعلمية، وصرفها بنسبة 100%، وقد تم اعتماد محضر اللجنة ومخاطبة مجلس الوزراء بمقترح وزارة التعليم.