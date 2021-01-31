كامل الوزير: خصصت يوم الثلاثاء من كل أسبوع لتبادل وجهات النظر مع النواب

أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنه خصص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لاستقبال أعضاء مجلس النواب لتبادل وجهات النظر وبحث الطلبات التي يتقدمون بها.

وذكر في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن هناك تحركا كبيرا في هذا القطاع الحيوي في إطار الموازنات المخصصة لها، ولتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير خدمات النقل لتحقيق مصلحة المواطنين، خاصة محدودي الدخل.

وقال كامل الوزير: "تولي القيادة السياسة اهتماما بتطوير النقل باعتباره شريان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال خطة شاملة لتطوير لمنظومة النقل والسكك الحديدية والنقل البري وغيرها بما يتوافق مع النشاط التجاري والزيادة السكانية".

وأكد وزير النقل، أنه يستهدف أيضا ربط مصر بدول الجوار من خلال النقل البحري وغيرها، وكذلك توفير معدلات الأمان في شبكات النقل وتطبيق وسائل النقل الذكية.

وحرص المهندس كامل الوزير، على توجيه التهنئة للنواب ورئيس البرلمان بمناسبة بدء الفصل التشريعي الجديد.