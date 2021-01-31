استشاري حالات حرجة بلندن: لا دليل على التأثير السلبي للقاحات كورونا حتى الآن

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، إن الأعراض الجانبية للقاح فيروس كورونا طفيفة ومماثلة للقاحات الإنفلونزا العادية، مؤكدًا أنه لا يوجد دليل حتى الآن يثبت أن لقاحات «كوفيد - 19» لها تأثير سلبي على المواطنين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن المواطنين حول العالم عليهم أن يثقوا في العلم والحصول على اللقاح للوقاية من المرض، مناشدًا عدم تصديق الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشار إلى أن العلماء استطاعوا التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا في أقل من سنة، وهو وقت قياسي مقارنة بنسبة الإنتاج المعتادة والتي تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، موضحًا أن أبحاث أغلب اللقاحات المنتجة لفيروس كورونا تسير لسنوات حول لقاحات أخرى.



ولفت استشاري طب الحالات الحرجة بلندن إلى أن المواطنين لديهم الأحقية في القلق من لقاحات كورونا، وخاصة أنها أُنتجت في وقت قصير، قائلًا إن الأبحاث والأرقام وموافقات الشركات العالمية تؤكد أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة.



وعن الأوضاع في بريطانيا، نوه إلى استمرار الإغلاق الكامل في البلاد، مضيفًا أن أعداد الحالات بدأت في الانخفاض خلال الأيام الماضية، فضلًا عن إمكانية التعامل مع الحالات الحرجة للمرة الأولى منذ عدة أسابيع.