أصدرت دار الشروق الطبعة الثانية من كتاب د. محمد طه الجديد «ذكر شرقي منقرض»، بعد أن نفدت الطبعة الأولى فور صدورها منتصف الأسبوع الماضي.



وتتوفر الطبعة الثانية حاليا بفروع مكتبات الشروق ولدى جميع المكتبات المصرية الكبرى بالقاهرة والمحافظات.

بعد نفاد الطبعة الأولى فور صدورها 💥 #دار_الشروق تصدر الطبعة الثانية من كتاب "ذكر شرقي منقرض" - د. محمد طه 🔹️ الكتاب... Posted by ‎Dar El Shorouk - دار الشروق‎ on Sunday, January 31, 2021





الإقبال الكبير والمتوقع على الكتاب الجديد للدكتور محمد طه، من القراء داخل مصر، وكذلك الطلب الهائل عليه من الجمهور العربي خارج مصر، كان نتيجة لجهود مكثفة بُذلت على الترويج للكتاب الجديد، من خلال حملة إعلانية بدأت منذ شهر تقريبا، بالتعاون ما بين محمد طه ودار الشروق، كان لها صدى واسعا حيث استقبلها جمهور القراء المصريين والعرب، كمفاجأة قوية، بحفاوة شديدة وفضول وترقب كبيرين، وانعكس ذلك على نفاد الطبعة الأولى في زمن قياسي.



الكتاب الجديد هو التعاون الأول بين محمد طه ودار الشروق، وكانت قد صدرت له ثلاثة كتب: الخروج عن النص (2016)، علاقات خطرة (2017)، لأ بطعم الفلامنكو (2019)، وهي كتب ساهمت في خلق حالة عامة من الوعي النفسي في مصر والعالم العربي، من خلال كتاباته العميقة التي قدمها للقارئ بلغة بسيطة، وبالتالي جذبت جمهورا عريضا من شتى الأعمار، وتصدرت قائمة الأكثر مبيعا في المكتبات ودور النشر منذ صدورها وحتى الآن.



ويستعرض كتاب "ذكر شرقي منقرض"، خلال أربعة أبواب ينقسم كل منها إلى عدة فصول تقع في 342 صفحة، الفارق الكبير بين الذكورة والرجولة، وكيف تتم صناعة الذكر الشرقي، مقدما جذور المشكلة وكيفية استمرارها والحلول الممكنة للتخلص منها، بأسلوب خاص جدًا ومميز، من بين كل إصداراته العلمية المبسطة في الطب النفسي والعلاقات الإنسانية وغيرها من الموضوعات التي تساعد القارئ على فهم نفسه وتطوير وعيه وأدواته الشخصية، ما يساهم في تغيير حياته إلى الأفضل.



يقول د. محمد طه في تقديمه للكتاب: "هذا الكتاب ليس عن «الرجل الشرقي»، الذي سمعنا عنه وعرفناہ قديمًا.. بل هو عن «الذَّكَر الشرقي» الذي تسلل إلينا مؤخرًا، وعاش بيننا بديلًا عنه.. تلك النسخة الباهتة في ألوانها، والمُشوَّهة في ملامحها. «الذُّكورية الشرقية» - بهذا الشكل وذلك السلوك - مرض صعب جدًّا.. مش بس مرض.. دي مُتلازمة مَرضية كاملة.. تبدأ من تربية الآباء والأمهات لأبنائهم وبناتهم.. وتنتهي نهايات مأساوية مُجحِفة للجميع".



رحلة الدكتور محمد طه مع الطب النفسي بدأت من كلية طب المنيا حيث تخرج فيها، ثم قام بتحضير الدكتوراة في الطب النفسي بإنجلترا، ويعمل حاليًا أستاذًا مساعدًا للطب النفسي بكلية الطب جامعة المنيا، وأستاذ العلاج النفسي الجمعي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى تقديمه العديد من الأبحاث والكتب والفصول المنشورة باللغة الإنجليزية محليا وعالميا، وإلقائه العديد من المحاضرات والندوات التفاعلية داخل وخارج مصر.