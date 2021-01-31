 نزع فتيل أربع قنابل تعود للحرب العالمية الثانية في مدينة ألمانية - بوابة الشروق
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نزع فتيل أربع قنابل تعود للحرب العالمية الثانية في مدينة ألمانية

(د ب أ)
نشر في: الأحد 31 يناير 2021 - 10:13 ص | آخر تحديث: الأحد 31 يناير 2021 - 10:13 ص

أعلن مسؤولون بمدينة جوتينجن الألمانية أنه تم نزع فتيح أربع قنابل تعود للحرب العالمية الثانية بنجاح في المدينة على أيدى خبراء من هيئة التخلص من الذخائر، وذلك بعد عملية إجلاء كبيرة للمواطنين من أجل هذا الغرض.

وأضافت إدارة المدينة ليلة السبت/ الأحد أن فريق استكشافي قام بعد ذلك بفحص المنطقة بحثا عن أية أضرار محتملة، وأشارت أنه وفقا لأولى المعلومات، ليس هناك أية مصابين.

واضطر أكثر من ثمانية ألف شخص لمغادرة منازلهم لأسباب تأمينية من أجل إتمام عملية نزع فتيل القنابل الأربعة. وتم إنشاء منطقة خطر بمساحة نصف قطرها كيلومتر حول مكان العثور على القنابل. كما تم إغلاق عدة شوارع وكذلك محطة قطار جوتينجن.

وأعلنت إدارة المدينة أنه لن يتم إلغاء هذه الإغلاقات، إلا بعد فحص جميع المباني الموجودة في المنطقة المحيطة بحثا عن أية تلفيات محتملة.

ويشار إلى العثور على القنابل خلال أعمال استكشافية.

وبحسب البيانات، شارك في أعمال الإخلاء ونزع فتيل القنابل نحو 1800 مساعد في عدة مناوبات عمل.


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