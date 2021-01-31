بنك مصر: طلب متزايد على الصكوك الفترة المقبلة

قال خليل البواب الرئيس التنفيذى لشركة مصر كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر، إن عدد كبير من الشركات بحاجة تمويلية عن طريق نموذج الصكوك، متوقعًا طلب متزايد عليها خلال الفترة المقبلة لينمو الصكوك بصورة مطردة.

وأضاف، في ندوة عن الصكوك عقدت نهاية الأسبوع الماضي، أن الصكوك مبنية على مبدأ المشاركة فى المخاطرة وتعطي فرصة أمام المشاريع للحصول على تمويل فى مشروع فى مرحلة البداية، لافتًا إلى أنها تربط التمويل بالإنتاجية.

وتابع أن الصكوك لها انتشار واسع عالميا، حيث وصلت إلى 145 مليار دولار إصدارات صكوك فى 2019، و158 مليار دولار خلال 2020 الحصة الأكبر منها فى ماليزيا بنسبة تتجاوز 37%، و14% للسعودية 12.5% ماليزيا والباقى مقسم بين إيران والإمارات وتركيا وبنجلاديش والبحرين.

وأكد أن الدول الأوروبية ترى أنها وسيلة تمويلية جاذبة خاصة بعد انتشارها، وعلى المستوى المحلي تعد جاذبة للمستثمرين والشركات.