 الإسماعيلي يعير جناحه الطائر إلى الإنتاج الحربي حتى نهاية الموسم - بوابة الشروق
الأحد 31 يناير 2021 10:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

الإسماعيلي يعير جناحه الطائر إلى الإنتاج الحربي حتى نهاية الموسم

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 31 يناير 2021 - 9:59 م | آخر تحديث: الأحد 31 يناير 2021 - 9:59 م

نجح مسئولو نادي الإنتاج الحربي في التعاقد رسميا مع وجيه عبد الحكيم، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وتعاقد الانتاج الحربي مع وجيه عبد الحكيم، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، وذلك بناء على طلب حمادة صدقي، المدير الفني للفريق.

وكان الانتاج الحربي دعم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بالتعاقد مع احمد صابر، مدافع نادي انبي والتنزاني حميد ماو، لاعب خط وسط انبي، واحمد بوسكا، حارس مرمى النادي المصري.

يذكر أن الانتاج الحربي يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وتعرض للهزيمة في 6 مباريات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك