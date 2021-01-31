 بالفيديو.. حريق يصيب أحد أكبر مستشفيات العاصمة التشيلية - بوابة الشروق
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بالفيديو.. حريق يصيب أحد أكبر مستشفيات العاصمة التشيلية

نور رشوان
نشر في: الأحد 31 يناير 2021 - 10:50 ص | آخر تحديث: الأحد 31 يناير 2021 - 10:50 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد اندلاع حريق ضخم في أحد أكبر مستشفيات العاصمة التشيلية سانتياغو.

وأجبر الحريق رجال الإطفاء على إجلاء حوالي 350 مريضًا من مبنى المستشفى، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو وفيات.


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