عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأحد، مقطع فيديو يرصد اندلاع حريق ضخم في أحد أكبر مستشفيات العاصمة التشيلية سانتياغو.

وأجبر الحريق رجال الإطفاء على إجلاء حوالي 350 مريضًا من مبنى المستشفى، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو وفيات.