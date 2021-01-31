برلمانية: أعداد العمالة الموجودة بوزارة البترول كبيرة جدا

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أعداد العمالة الموجودة بوزارة البترول والثروة المعدنية كبيرة جدًا، منوهة إلى تعيين شباب غير متخصص نتيجة للمجاملات.



وأضافت درويش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أنها ستتوجه بسؤال للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حول تلقي هؤلاء الشباب للتدريب التحويلي حتى يصبح منتجًا، قائلة إن الشركات الخاسرة تمتلك عمالة كبيرة غير منتجة ولا تمنح العائد المطلوب منها.



ولفتت إلى أنها ستسأل «الملا» عن معالجة تعويضات الأعوام السابقة والتي تبلغ قيمتها 2 مليار جنيه، خلال العام الجاري أو السابقة، مشددة: «لا نريد التعرض للعقوبات مرة أخرى».



وعن عرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لبرنامج الحكومة أمام الجلسة العامة للبرلمان، أكدت عضو القوى العاملة بالنواب أن «أداء الوزير فوق العالي»، موضحة أن الخطة عُرضت على المجلس بشكل متمكن، وتتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.



وأشارت إلى أن رؤية وزارة النقل مستقبلية للشباب وجاذبة للاستثمار بشكل مناسب، قائلة إن وزير النقل قدم أفكارًا خارج الصندوق، فضلًا عن حرصه على جعل طريقة النقل أكثر أمانًا للمواطنين.



وذكرت درويش، أن النواب وجهوا نقدًا شديدًا لوزارة الإعلام على مستوى الأداء، إضافة إلى وجود لغط كبير ومستمر حتى الآن بالنسبة لوزارة قطاع الأعمال، وخاصة في مواضيع شركة الحديد والصلب بحلوان والدلتا للأسمدة بالدلتا.



وشهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، حضور وزيرَي النقل والبترول؛ لاستعراض ما تم من جهود في تطبيق برنامج الحكومة، على مستوى منظومة النقل والبترول، وذلك في ضوء حصول حكومة المهندس مصطفى مدبولي، على ثقة النواب في يوليو 2018؛ حيث برنامجه المقدر بـ4 سنوات.