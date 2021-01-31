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الجزائر تسجل 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكورونا في الجزائر - ارشيفية
الكورونا في الجزائر - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الأحد 31 يناير 2021 - 7:07 م | آخر تحديث: الأحد 31 يناير 2021 - 7:07 م
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 107 آلاف و339 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الأحد، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2891.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 192 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 73 ألفًا و344.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 2 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 100 مليون إصابة.

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