جدل أكاديمي حول توسيع نطاق لجان ترشيح القيادات الجامعية

- علم الدين: قفزة غير مبررة على المجتمع الجامعي وعلى الوزير تأجيلها.. وأبو الغار: الاختيار الأكاديمي يختلط بالسياسي..



- صلاح فوزى: عودة الانتخابات مرفوضة وترتب فواتير انتخابية.. وبرسوم: نقترح زيادة أعضاء الجامعات فى لجان الترشيح..



أثار قرار وزير التعليم العالى خالد عبدالغفار، بتعديلات إعادة تشكيل وتوسيع نطاق أعضاء اللجان المختصة لترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد، وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، اهتمام المجتمع الأكاديمى والعاملين بمنظومة التعليم العالى والجامعات والمعاهد.



وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، وسط تبادل الاتهامات لوزارة التعليم العالى بسعيها إلى مزيد من التدخل فى الاختيار، فى حين استحسنت وجهات نظر أخرى القرار معتبرة إياه خطوة نحو مزيد من الشفافية فى الاختيار وتوسيع الآراء والخبرات داخل اللجنة المنوط بها الترشيح، ومن ثم تولى رئيس الجمهورية سلطة التعيين.



وتضمنت التعديلات التى وافق عليها أعضاء المجلس الأعلى للجامعات بالإجماع، والمنبثقة عن لجنة برئاسة رئيس جامعة المنصورة أشرف عبدالباسط، زيادة عدد أعضاء اللجان، بحيث تتشكل لجنة اختيار رئيس الجامعة من عضوين يختارهما وزير التعليم العالى من ذوى الكفاءة والعلماء، و4 أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوى الخبرة فى مجال التعليم العالى بينهم رئيس جامعة وتسند إليه رئاسة اللجنة المختصة بترشيحات منصب رئيس جامعة، بالإضافة إلى 3 أعضاء يرشحهم مجلس الجامعة المعنية.



وأدخل المجلس تعديلًا على لجنة ترشيح عمداء الكليات والمعاهد، بحيث تتشكل من عضوين من العلماء وأصحاب الكفاءات يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات وعضوين يرشحهما مجلس الجامعة المعنية وعضو خامس يرشحه مجلس الكلية أو المعهد، وأرفق بالتعديلات استمارة معايير استرشادية للمفاضلة لاختيار القيادات الجامعية.



ورأى أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة القاهرة، محمود علم الدين، أن التغيير الطارئ من الوزير يفتت المجتمع الجامعى ويزيد الاستقطاب فى الوقت الذى طُرِحت فيه أفكار جيدة حول حوكمة الجامعات وإنشاء مجالس أمناء، إلى جانب مجالس علمية قد تكون الأفضل من نظامى التعيين سواء بشكل لجانه القديمة أو بالتعديل الجديد والانتخابات المباشرة.



ووصف الاستاذ بجامعة القاهرة، فى تصريح لـ«الشروق»، تعديلات الوزير بأنها قفزة على المجتمع الجامعى بمشروع قانون دون مبرر، مؤكدًا أن النقاش لابد أن يبدأ من قاعدة المجتمع الجامعى، ولا يأتى من «فوق لتحت»، على أن تناقشه مجالس الأقسام والكليات ويطرح فى نقاش مجتمعى.



وتابع: «لا مبرر على الإطلاق فى هذه المرحلة لتعديل النظام وعلى الوزير تأجيل المقترح، واستمرار النظام الحالى أفضل أو التعيين مباشرة من الدولة دون ترشيح، كما يحدث فى بريطانيا التى تعين فيها السلطة أشخاصًا فى بعض المناصب».



وواصل: «النظام المعمول به حاليًا ألغى سلبيات فكرة الانتخاب المباشر التى كانت تخلق الاستقطاب بين الأساتذة، والاختيار بالتعيين ليس الحل الأمثل لكنه الأفضل والمقبول بين الجميع فى الفترة الحالية».



فى سياق متصل، قال أستاذ الطب بجامعة القاهرة محمد أبو الغار، إن الاختيار عبر التعيين سواء بالنظام المعمول به أو المقترح، لن يترك تغييرا كبيرا فى المجتمع الجامعى، وأضاف لـ«الشروق» أن انتخاب القيادات الجامعية له مميزات وعيوب، وتتمثل الميزة الكبرى فى فصل الجامعة عن السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أنه فى غير وجود الانتخاب لابد للسلطة التنفيذية من الاختيار فى نطاق أكاديمى، واستدرك: «لكن الأكاديمى يختلط بالسياسى».



وذكر أنه هناك طرق عالمية أكاديمية بحتة يتم اختيار القيادات بها، ومبنية على القدرة الأكاديمية والبحث العلمى، متوقعًا أنها لن تطبق فى مصر لأن أصل الاختيار سياسى، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى فى المرشحين.



وقال الفقيه الدستورى وأستاذ القانون صلاح فوزى، إن ما جرى لا يوجد به أى مساس باستقلال الجامعات، لأن اللجنة المنوط بها الترشيح قائمة بالفعل، وما حدث هو زيادة عدد أعضائها بما يتيح وجود آراء وتقييمات أكثر، وهو ما لا يخالف الدستور».



ورفض فى حديثه لـ«الشروق» عودة الانتخابات فى المجتمع الجامعى مرة أخرى، متعللا أنها ترتب فواتير انتخابية، واقترح إضافة مواد جديدة تمكن اللجان القائمة من تقييم مشروع التطوير المقدم من المرشح الصادر له قرار تعيين فى المنصب بعد انقضاء نصف مدته، وكتابة كشف حساب له كنوع من الرقابة والتقييم لحس المعينين على تنفيذ مشروعاتهم وأفكارهم والعمل بجد، وأنه فى حالة وجود مشكلات تصدر اللجنة توصيات وحلولًا يصدق عليها المجلس الأعلى للجامعات.



وترى الأستاذة المشاركة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وخبيرة النظم التعليمية غادة برسوم، أن مسألة اختيار القيادات الجامعية حساسة، وحالة التعيين لابد أن تتم بمشاركة واسعة شاملة من أطراف متعددة، لافتة أن النظام الأمريكى يعتمد على التعيين لكن يشارك فى مجموعة التعيين عدد كبير من الأساتذة.



وقالت برسوم لـ«الشروق»: إن الأفضل زيادة عدد الأعضاء من مجلس الجامعة، أو المساواة بين حصة أعضاء الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، وتضمن أيضًا تقسيما نوعيا بالأبعاد والتخصصات المختلفة للمرشحين المحتملين من جميع الكليات والمعاهد نظرًا لتشعبها.