السلطات الأمريكية تلزم شركات النقل بضمان ارتداء الركاب للكمامات

قالت المراكز الفيدرالية الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC"، يوم أمس السبت، إنها أوعزت لشركات النقل العام في البلاد بضمان ارتداء جميع الركاب الكمامات الواقية.



وأضافت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان نشرته على موقعها، أن هذا الإجراء يشمل الطائرات والحافلات، والقطارات ومترو الأنفاق، والعبارات وسفن النقل، وسيارات الأجرة، وكذلك أي محطات ومناطق الانتظار للركاب، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وقال البيان: "إلزام جميع الأشخاص في وسائل النقل بارتداء الكمامات أثناء الركوب والنزول، وكذلك أثناء حركة وسيلة النقل".



ويستثنى من القرار، فقط الأطفال أقل من عامين وبعض فئات المعاقين. ويمكن نزع الكمامة، فقط خلال تناول الطعام والدواء، وستصبح هذه القاعدة، سارية المفعول اعتبارا من 2 فبراير المقبل.