«ممكن»: نستهدف حصة سوقية 35% خلال النصف الأول من العام الحالى

تستهدف شركة ممكن لحلول المدفوعات الإلكترونية الاستحواذ على حصة سوقية خلال النصف الأول من العام الحالى تتراوح نسبتها بين 30 و35%.

يأتى ذلك ضمن دور الشركة فى تحقيق استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى والشمول المالى، وتنفيذ توجهات القيادة السياسية نحو بناء مصر الرقمية.



وقال سمير أبوهاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن خطة الشركة ترتكز على زيادة حجم أعمالها 4 مرات ومضاعفة أعداد نقاط البيع التابعة لها على مستوى الجمهورية، معتبرا أن أزمة كورونا ساهمت فى ضم قطاعات اقتصادية جديدة إلى سوق حلول المدفوعات الرقمية وطرح خدمات قيمة مضافة تتلاءم مع متطلبات جميع العملاء.



وأوضح أبوهاشم ان شركته بصدد الانتهاء من تطوير نظام إلكترونى جديد قبل نهاية الربع الأول من العام الحالى يستهدف ميكنة أعمال القطاعات الاقتصادية متناهية الصغر مثل محلات بيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنظام التقسيط وربط جميع معاملاتها اونلاين بنقاط البيع التابعة للشركة.



وأضاف أن المتعاملين مع تلك المحال الصغيرة يعتمدون على شبكة العلاقات والمعارف الاسرية بعيدا عن منافذ التجزئة الكبرى والتى تشترط من العملاء توافر مستندات مسبقة قبل الموافقة على التقسيط. ولفت إلى أن الشركة انضمت إلى مبادرة البنك المركزى لنشر 100 ألف نقطة.