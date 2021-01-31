زعيم نقابي في جنوب أفريقيا ينتقد الحزب الحاكم لعجزه أمام الفساد

اتهم زعيم أكبر حركة للعمال في جنوب أفريقيا، اليوم الأحد، حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم بعدم التحرك ضد الفساد، ما يسلط الضوء على هشاشة تحالف سياسي تشكل منذ نهاية نظام التمييز العنصري "الأبارتيد" في البلاد.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، كتب بيكي نتشالينتشالي الأمين العام لمؤتمر نقابات العمال بجنوب أفريقيا في عمود بصحيفة "صنداي تايمز" إن "أكثر ما يثير القلق هو رفض حزب المؤتمر الوطني الأفريقي القيام بتمديد الحظر على الموظفين العموميين والتنفيذيين من الدخول في أعمال تجارية مع الدولة".

وقال إنه "كلما ابتعد الحزب عن التصدي للأسباب الجذرية التي تقف وراء ويلات الفساد، استمر السماح أكثر بأعمال نهب".

وعلى مدى العامين الماضيين، كانت جنوب إفريقيا غارقة في تحقيقات تدعمها الدولة لمكافحة الفساد داخل الحكومة، وبعض المؤسسات والشركات الكبرى المملوكة للدولة، وذلك بعد فترة حكم الرئيس السابق جاكوب زوما، التي كانت عاصفة بالفضائح.