قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية وجه بالاستعانة بأجود العناصر الموجودة بالوزارة للعمل على ملف تطوير قرى الريف المصري، فضلًا توجهه لهم بإرسال ما يحتاجون إليه من أرضي لتخصيصها للمبادرة بعد عرضها على رئيس الوزراء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء أمس السبت، أن فريق عمل الوزارة مع الهيئة الهندسية وجهاز التعمير بوزارة الإسكان يعملون على اختيار أفضل السبل لتنفيذ المخطط له في إطار مبادرة تطوير القرى.

وأشار إلى إقامة وحدات بكل مركز مستهدف بالتطوير لتضم المسؤولين على متابعة أعمال التنفيذ ولتوثيق المشروعات قبل وأثناء وبعد إقامتها، ذاكرًا أن مبادرة تطوير القرى متعددة الأركان ومتكاملة الملامح.

وأشار إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية المتبقية فضلًا عن منع أي محاولات للبناء العشوائي، مؤكدًا أنه التأهيل المهني لسكان القرى سيساهم في الحفاظ على هوية الريف كقرى منتجة وصولًا لمحافظات مصدرة.



