وزيرة البيئة: مصطلح «التعافي الأخضر» ظهر مع الجائحة ويهدف للحفاظ على الموارد الطبيعية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصطلح التعافي الأخضر ظهر مع جائحة كورونا، مشيرة إلى الاتفاق العالمي حول عدم اتباع نفس الأساليب في تحقيق التنمية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس السبت، أن التعافي الأخضر يعني طريقة رجوع الحياة مرة أخرى بعد الجائحة من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية، فضلًا عن كيفية استخدامها، ذاكرة أن الجائحة أظهرت أن البشر بحاجة إلى الطبيعة وليس العكس.

وأشارت إلى كلمة الرئيس خلال افتتاحه لمؤتمر التنوع البيولوجي والتي أوضح فيها أن العالم لابد له ألا يعزل قضايا البيئة، مضيفة أنه يتم عزل قضايا البيئة والنظر لها بشكل منفرد.

وأكدت أن مصطلح التعافي الأخضر لا يرتبط فقط بالجائحة إنما أيضًا بالتزمات الدول وممارسة الإنسان لحياته وكذلك يرتبط بالريف والحياة المحلية للمواطن البسيط، مشيرة إلى مشروع وحدات البيوجاز والذي يعد ممارسة لمصطلح التعافي الأخضر.

وأوضحت أن المشاركة المجتمعية لها دور هام في توعية المواطنين بأهمية تقليل الانبعاثات الضارة وضرورة الحفاظ على البيئة، لافتة إلى إطلاق الوزارة في بداية عام 2020 لمبادرة «اتحضر للأخضر»، والتي كانت تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم لطرق أبواب الأهالي لتوعيتهم بمخاطر عدم الحفاظ على البيئة.

