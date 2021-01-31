 ضبط المتهم بقتل امرأة وطفل بأحد المساكن في ألمانيا - بوابة الشروق
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ضبط المتهم بقتل امرأة وطفل بأحد المساكن في ألمانيا

الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
الشرطة الألمانية - صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 31 يناير 2021 - 5:13 ص | آخر تحديث: الأحد 31 يناير 2021 - 5:13 ص

عثرت الشرطة الألمانية بعد ظهر اليوم السبت، على جثتين لصبي وامرأة بشقة في مدينة كلوبنبورج بولاية سكسونيا السفلى شمال غربي ألمانيا.

وقالت الشرطة عند مساء اليوم إن رجلا يبلغ من العمر 30 عاما اعتقل في موقع العثور على الجثتين، للاشتباه في قتله الشخصين، مبينة أنه لم يبد مقاومة لحظة القبض عليه.

ولم يتضح حتى الآن الحالة التي عثر على الجثتين فيها.

وقالت الشرطة إن العلاقة التي تربط بين الأشخاص الثلاثة لم تتضح أيضا.

وذكرت الشرطة أن المرأة البالغة من العمر 27 عاما والصبي البالغ ستة أعوام وجدا مصابين بطعنات نافذة داخل شقة في مبنى سكني.

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