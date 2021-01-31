مصطفى بكري لكامل الوزير: ياريت تتولى وزارة قطاع الأعمال

قال النائب البرلماني مصطفى بكري خلال الجلسة البرلمانية التي يحضرها وزير النقل كامل الوزير، إن "هذه جلسة رد الجميل، هذه جلسة لرد الجميل، الإجماع حول الوزير من كل الاتجاهات السياسية والفكرية والبرلمانية يعطي مؤشر أن الرجل أبن القوات المسلحة نقول له شكرا، كما قولنا للرئيس عبدالفتاح السيسي حينما خلصنا من الإخوان وأصبح أيقونة أبد الدهر".

وتابع بكري: "ما يفعله كامل الوزير معجزة حقيقية، لو كل الوزراء كالفريق كامل لتغير حال مصر، ولكان الرئيس ترجم مايريده، رأيت الوزير مرتين في قنا على الكوبري بين قوص ونجاده، قابلته في مطار أسيوط، والتقيته في سوهاج، هو رجل لايعرف الهدوء".

واستطرد: "الوزير كامل الوزير حول شركات خاسرة إلى ناجحة، ياليتك تتولى وزارة قطاع الأعمال، لتخليصنا مما يتعرض له المجلس من انتقادات".

واختتم: "زرت الشرقية أكثر من مرة طريق كفر صقر وبلقاس غير صالحين للسير، والمحافظة تحتاج إلى مشروق قومي لتطوير النقل".