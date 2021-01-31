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تشميع 14 مركزا تعليميا بكفر الدوار

خميس البرعي
نشر في: الأحد 31 يناير 2021 - 11:36 م | آخر تحديث: الأحد 31 يناير 2021 - 11:36 م

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار؛ برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، حملاتها لضبط وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المدينة، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة التعليمية بندر كفر الدوار برئاسة أشرف فؤاد، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية.

أسفرت الحملات، عن ضبط وإغلاق 14 مركزا للدروس الخصوصية؛ لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، بمناطق الحدائق، والتمليك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، والتنبيه بعدم فتحها مرة أخرى.

تأتي هذه الحملات في إطار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد؛ وحفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، وتطبيقًا للإجراءات الوقائية، وبالتزامن مع توفير العديد من مصادر التعلم المجانية التي تهدف لمساعدة الطلاب على المذاكرة من المنزل.


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