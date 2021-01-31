صلاح: لا أحب تقنية الفيديو «VAR» إنها تقتل متعة كرة القدم

يرى محمد صلاح نجم ليفربول، إن تقنية الفيديو "فار" تقتل متعة كرة القدم، مشيرا إلى أن التتويج بالدوري يحتاج للفوز في كل مباراة.

وأحرز صلاح مساء الأحد، هدفين بمرمى وست هام، وقاد فريقه للفوز ( 3 – 1)، ورفع رصيده إلى الهدف 15 في صدارة جدول ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي.

وقال صلاح في تصريحات لسكاي سبورتس بعد المباراة:«إنه فوز جيد لنا - إنهم فريق صعب، نحن بحاجة للفوز في كل مباراة الآن. كنت أعلم أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتقي (مع عدم وجود ماني وفيرمينو في الفريق) وأحاول فقط في كل مباراة مساعدة الفريق».

أما عن تقنية الفيديو فقال:«أنا لا أحب تقنية حكم الفيديو المساعد. رأيي أنها تقتل متعة كرة القدم، لا أريد توقع علي غرامة، لكن رأيي في تقنية حكم الفيديو المساعد هو أنني لا أحبها».

وعن السباق على التتويج بالدوري:«السيتي كانت تعاني في بداية الموسم، وبعد ذلك كافحنا، نحتاج فقط إلى الاستمرار في الفوز، وكان أسبوعًا كبيرًا بالنسبة لنا».

وعن هدفه الثاني بمرمى وست هام:«أنا أتدرب على إنهاء الكرات بقدمي اليمنى واليسرى، كانت كرة جميلة من شاكيري، اللمسة الأولى كانت جيدة والنهاية كانت جيدة. لم أكن أتوقع أن تأتي الكرة كذلك، وأريج أن أنسب الفضل لشاكيري، الكرة كان بالضبط عند قدمي».

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 40 في المركز الثالث خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني بـ41 نقطة، وخلف السيتي المتصدر بـ44.