ملياردير أمريكي يغلق حسابه على تويتر بعد تلقي تهديدات

قال ستيف كوهين، الملياردير المؤسس لشركة الاستثمار"بوينت 72 أسيت مانيدجمينت" ومالك فريق "نيويورك ميتس" الأمريكي لكرة البيسبول، إنه أغلق حسابه على موقع تويتر بعد أن تلقت عائلته تهديدات شخصية الأسبوع الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وذكر كوهين في بيان اليوم السبت: "لقد استمتعت حقًا بالتعليقات المتبادلة مع جماهير ميتس عبرموقع تويتر، الذى وقع للأسف فريسة هذا الأسبوع لمعلومات خاطئة لا علاقة لها بميتس، والتي أدت إلى تلقي عائلتنا تهديدات شخصية".

وأضاف: "لذلك سآخذ استراحة الآن لدينا طرق أخرى للاستماع إلى اقتراحاتكم وسنبقى ملتزمين بعمل ذلك".