 وزير الرياضة : استضافة دولتين لمونديال اليد المقبل دليل على عظمة مصر - بوابة الشروق
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وزير الرياضة : استضافة دولتين لمونديال اليد المقبل دليل على عظمة مصر

علي البحيري
نشر في: الأحد 31 يناير 2021 - 7:03 م | آخر تحديث: الأحد 31 يناير 2021 - 7:03 م

كشف أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة ان إقامة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر أن تحمل رقم 28 ، المقرر إقامتها في دولتى السويد وبولندا ، تؤكد عظمة مصر و مدى قوتها في تنظيم البطولات.

وقال وزير الرياضة أن إقامة البطولة في مصر ، وحدها، وخروجها بهذا الشكل المبهر بمشاركة 31 منتخبا ، و الذى نالت مصر عليه إشادات واسعة من مختف دول العالم ، مقارنة بإقامتها بدولتى السويد و بولندا في النسخة المقبلة ، يكشف قدرة مصر على استضافة البطولات الدولية ، في اى وقت وتحت أي ظروف .

ومن المقرر أن يتسلم ممثلي الدولتين الراية التنظيمية للنسخة القادمة ، في حضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ، و سفيرى السويد و الدنمارك ، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة .


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