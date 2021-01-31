وزير الرياضة : استضافة دولتين لمونديال اليد المقبل دليل على عظمة مصر

كشف أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة ان إقامة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر أن تحمل رقم 28 ، المقرر إقامتها في دولتى السويد وبولندا ، تؤكد عظمة مصر و مدى قوتها في تنظيم البطولات.
وقال وزير الرياضة أن إقامة البطولة في مصر ، وحدها، وخروجها بهذا الشكل المبهر بمشاركة 31 منتخبا ، و الذى نالت مصر عليه إشادات واسعة من مختف دول العالم ، مقارنة بإقامتها بدولتى السويد و بولندا في النسخة المقبلة ، يكشف قدرة مصر على استضافة البطولات الدولية ، في اى وقت وتحت أي ظروف .
ومن المقرر أن يتسلم ممثلي الدولتين الراية التنظيمية للنسخة القادمة ، في حضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ، و سفيرى السويد و الدنمارك ، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة .