معلومات عن منصة مصر الرقمية بعد 6 أشهر من إطلاقها

بلغ عدد المشتركين فى منصة مصر الرقمية أكثر من مليون مشترك حتى الآن وذلك بعد مرور 6 أشهر على إطلاقها من قبل وزارة الاتصالات وتكنوجيا المعلومات لها تجريبيا على مستوى الجمهورية، لتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الحكومية «أون لاين» وحصل المشترك رقم مليون على هاتف آى فون 12.

قال المهندس تامر هدايت مؤسس «نت سنك لتكنولوجيا المعلومات» إن التطبيقات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة والتجارة الإلكترونية تأتى ضمن أولويات اتفاقية التجارة الأفريقية وستكون على رأس أجندة المرحلة الثانية من المفاوضات التى ستنطلق فى يوليو المقبل.

فازت مجموعة اتصالات للعام الخامس على التوالى بجائزة ولقب «أقوى علامة تجارية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2021» خلال تصنيف وكالة «براند فاينانس» العالمية المتخصصة فى تقييم العلامات التجارية وذلك تأكيدا وتتويجا لجهود فى تطوير أعمالها والحفاظ على مكانتها مستوى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.

مليون مشترك قاموا باستخدام خدمة الكود المختصر المجانـى (*١٥٥#) والتى أطلقها الجهاز القومى للاتصالات بداية الشهر الجارى للاستعلام وإلغاء خدمات القيمة المضافة لدى المشغلين الأربعة فى خدمات تم الاشتراك لهم بدون علمهم أو رغبتهم كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية.

قرر الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد صرف مبلغ 3 آلاف جنيه لجميع العاملين بمراكز البريد ومكاتب البريد و2500 لباقى العاملين، على أن يتم الصرف خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك فى إطار الدور الذى يقوم به العاملون فى ظل ازمة كورونا خلال العام الجارى.