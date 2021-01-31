- جامعة القاهرة: الامتحانات "أونلاين" وحضوري وعودة الطلاب للمدن 17 فبراير.. ومجلس جامعة عين شمس يخاطب الأعلى للجامعات حول مواعيد وقانونية "تقدير" المتخلفين عن الامتحانات.. وحلوان: بدء الامتحانات 21 فبراير..



بدأت الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والمتوسطة، إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة لحين انتهاء إجازة منتصف العام المق 20 فبراير الجاري، وذلك طبقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات وقرارات مجلس الوزراء، نظرا لظروف موجة كورونا الثانية وحرصًا على سلامة الطلاب.



وقال متحدث وزارة التعليم العالي، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الدكتور حسام عبدالغفار، إن توجيهات المجلس تضمنت قبول الأعذار الطبية من الطلاب المتخلفين عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، مضيفا: "أي طالب لديه عذر سيتم استقباله ومن ثم النظر وفحص الطلب في الإدارة الطبية أو مستشفى الطلبة المعنية داخل جامعته للتأكد من صحة الحالة المرضية المقدمة بالطلب".



وأضاف عبدالغفار لـ"الشروق"، أن الجامعات أكدت على خطة إجراءات احترازية موسعة بين الطلاب داخل قاعات الامتحانات، فضلا عن توافر الأدوات الطبية اللازمة وقياس درجات الحرارة للتعامل الفوري مع المشتبه في إصابتهم بالفيروس، بجانب التواصل الفوري مع الطلاب الذين يبلغون كلياتهم بمخالطتهم لأشخاص أو الاشتباه في إصابتهم هم شخصيا قبل الحضور إلى الامتحان وتقديم ما يفيد بهذا وقبوله كعذر طبي.



وفي جامعة القاهرة، يترأس رئيس الجامعة، الدكتور محمد الخشت، اليوم الإثنين، اجتماع مجلس الجامعة بحضور النواب والعمداء لوضع اللمسات الأخيرة على امتحانات الفصل الأول وضوابطها وكذلك تصور وشكل العملية التعليمية في الفصل الثاني.



وأكد مصدر مسئول بجامعة القاهرة أن امتحانات الفصل الأول ستجمع بين نظام "الأونلاين" والنظام الحضوري لتخفيف الكثافات، وأن وجميع الجداول جاهزة من فترة وستعلن بنهاية الأسبوع الأول من فبراير الجاري.



وأضاف المصدر لـ"الشروق" أن الجامعة قررت عودة الطلاب إلى المدن الجامعية بنين وبنات 17 فبراير قبل بداية الفصل الدراسي بثلاث أيام، وبدء إجراءات التسكين عقب فحص طبي وتقليل كثافة المقيمين في الغرف.



من جهته، خاطب مجلس جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، في مذكرة رسمية المجلس الأعلى للجامعات؛ للاستفسار حول مواعيد امتحانات الطلاب المتخلفين عن أداء الفصل الدراسي الأول.



كما استفسر المجلس حول قانونية تقديرات الطلاب في بعض الكليات وهل سيعتبر الطالب راسبا أم يحصل على تقديره الكامل، وكيف سيتم حساب تقديرات المواد الممتدة من الفصل الدراسي الأول للثاني وكذلك المواد التي تعتبر متطلب نجاح في الفصل الأول لتسجيل المناظر الممتد لها في الفصل الثاني وكيف سيتم التنسيق في ذلك، في ضوء عدم التأكد من أجندة وتاريخ العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني.



ومن جهته، قال نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حسام رفاعي، إن الكليات بدأت إعلان الجداول التي كان معظمها جاهزًا وتم تحديث جزء أخر منها بتواريخ جديدة، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الأول لكل الكليات الأحد 21 فبراير وتنتهي 11 مارس الذي يليه.



وأكد رفاعي لـ"الشروق"، تطبيق نفس إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي والتعقيم والتنظيف المتبعة، بالإضافة إلى توفير الأدوات الطبية اللازمة، مع استمرار سياسية تقليل عدد الطلاب في لجان الامتحانات، مشيرًا إلى أن أي طالب لديه اعتذارات طبية سيتم قبولها وتحديد موعد امتحاناته لاحقًا، ولكن بعد عرض موقفه الطبي على اللجنة الطبية بمستشفى الطلاب وتقييم الموقف الطبي له.