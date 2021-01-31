تراجع عدد الركاب في مطارات كوريا الجنوبية العام الماضي لأدنى مستوى منذ 12 عاما

أظهرت بيانات نٌشرت اليوم الأحد أن عدد الركاب الذين يستخدمون مطارات كوريا الجنوبية تراجع العام الماضي بسبب جائحة كورونا، ليصل إلى أدنى مستوى منذ 12 عاما.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن مكتب الاحصاءات الكورية أفاد بأن عدد الركاب الذين استخدموا 15 مطارا في أنحاء البلاد بلغ 65 مليون راكب العام الماضي، بانخفاض بنسبة 8ر58 % مقارنة بعام 2019.

وهذه تعد أول مرة يتراجع فيها عدد ركاب المطارات في كوريا الجنوبية منذ عام 2008، عندما عانت البلاد من الأزمة المالية العالمية. خلال هذا العام، تراجع عدد الركاب بنسبة 7ر1%.

ويرجع التراجع الكبير في عدد ركاب المطارات بسبب اضطراب حركة الطيران الدولي بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت البيانات أن عدد الركاب الذين استخدموا مطار انتشون الدولي، المطار الرئيسي للبلاد الواقع غرب سول، بلغ 12 مليون راكب العام الماضي، بعدما استقبل 71 مليون راكبا عام 2019.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت شعبية السفر الداخلي العام الماضي، بعدما أحبطت جائحة كورونا الطلب على السفر الخارجي.