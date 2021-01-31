سعد الحريري ناعيا ميشال المر: بغيابه تنطوي صفحة من الزعامة المتينة

نعى رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، النائب ميشال المر، الذي تُوفي صباح اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال الحريري، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، صباح الأحد: «غادرنا اليوم دولة الرئيس ميشال المر، بعد مسيرة سياسية ووطنية حافلة في المواقع الحكومية والنيابية، وأدوار مميزة في معظم العهود والمحطات الفاصلة بتاريخ لبنان».

وأضاف: «بغيابه تنطوي صفحة من الزعامة المتينة وعلامة فارقة من علامات السياسة اللبنانية، أحر التعازي لزوجته وعائلته ومحبيه، وللصديق الياس والذين واكبوه ورافقوه لعشرات السنين».

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، في خبر عاجل، صباح الأحد، وفاة النائب اللبناني ميشال المر، عن عمر ناهز الـ89 عامًا، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا.