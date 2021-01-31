السجن 10 أعوام لشخص استدرج ربة منزل تبحث عن عمل وإغتصبها في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود طه سالم، اليوم الأحد، "ص.م.ص"، 28 عامًا، مستخلص جمركي، بالسجن "غيابيا"، 10 أعوام، لاتهامه بهتك عرض "م.ع.أ"، 20 عامًا، ربة منزل، وذلك في القضية رقم 2636 لسنة 2020 جنايات كرموز.



تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد ورود بلاغًا من المجني عليها، تتهم فيه شخصا باستدراجها بالتحايل، واحتجازها، وهتك عرضها بمحل سكنه في نطاق دائرة القسم.



كشفت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه حال بحث المجني عليها، ومحل إقامتها محافظة الغربية، عن فرصة عمل في محافظة الإسكندرية، تقابلت مع المتهم، وأوهمها بتوفير فرصة عمل لها في أحد العقارات، ثم استدراجها إلى مسكنه، وخلع عنها غطاء الرأس، وكتم فمها، وحسر عنها ملابسها عنوة، وهتك عرضها، ثم احتجزها في مسكنه، وكرر مواقعتها مرة أخرى في اليوم التالي.



وأضافت التحقيقات أن التقرير الطبي المبدئي للمجني عليها أظهر إصابتها بكدمة شديدة متورمه في فروة الرأس، والوجة، وكدمات متعددة في الرقبة والصدر والبطن والظهر، جراء التعامل العنيف معها لمواقعتها عنوة.



وبتقننين الإجراءات وضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت إحالة القضية لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أحمد عبد الوهاب تركي، ومحمد فوزي محمود، وسكرتير الجنايات، كيرلس الراوي.