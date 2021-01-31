تعليم مطروح: رفع كفاءة مدرستين بالعلمين من خلال صندوق تحيا مصر

قال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن سيتم رفع كفاءة مدرستين بتطوير وتجهيز 18 فصلا بهما، وإنشاء مبني ملحق بمدرسة ثانوية سعته 14 فصلًا لتشجيع الفتيات على مواصلة تعليمهن بمدينة العلمين، وذلك من خلال صندوق تحيا مصر.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم "الأحد"، لمتابعة بدء الإجراءات الإنشائية الخاصة برفع كفاءة مدرستي معاذ بن جبل الابتدائية، وسيدي عبدالرحمن الإعدادية الثانوية المشتركة، بإدارة العلمين، وفي إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وصندوق تحيا مصر والذي يأتي ضمن مشروع الرعاية المتكاملة للقري المصرية.

وأكد على إنشاء مدرسة سيدي عبدالرحمن الإبتدائية الجديدة بسعة 33 فصلًا لمواجهة إرتفاع الكثافة الطلابية بالقرية، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة فنية لأول مرة في إدارة العلمين تخصص سياحة والفنادق، لمواكبة النهضة العمرانية والسياحية في تلك المنطقة، مع تدشين مدينة العلمين الجديدة، وإنشاء صروح سياحية وفندقية عملاقة تضاهي مثيلتها في أوروبا.